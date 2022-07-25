Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü Bingöl'ün 3 köyünde çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bingöl'ün 3 köyünde çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Göltepesi köyü, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü ve Yayladere ilçesine bağlı Bilekkaya köyündeki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Bölgelere Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Köylerdeki yangınlar, vatandaşların da desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yayladere Bingöl 3. Sayfa Haberler

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