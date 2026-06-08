Haberler

Bingöl'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Bingöl'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de hakkında toplam 20 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Bingöl'de hakkında toplam 20 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından aranan şahsın izine ulaştı. Hakkında toplam 20 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

Kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

En düşük memur maaşı için yeni senaryo masada

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

Marco Asensio'da korkulan oldu!

Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti

Seçim öncesi ülke kan gölüne döndü
AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir

AYM Başkanı Kadir Özkaya: 14 yılda 87 bin ihlal kararı verildi