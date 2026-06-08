Bingöl'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Bingöl'de hakkında toplam 20 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Bingöl'de hakkında toplam 20 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından aranan şahsın izine ulaştı. Hakkında toplam 20 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı