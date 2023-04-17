Bingöl'de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 18 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakalandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlulukla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Genç İlçesi Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet esnasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde 11 dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık, 1 konut dokunulmazlığını ihlal etme, 3 dolandırıcılık, 1 basit yaralama, 1 iftira, 1 resmi belgede sahtecilik suçları olmak üzere 18 farklı yakalama kararı bulunduğu tespit edilen B.T. isimli şahıs yakalanarak 16 Nisan 2023 günü adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır. B.T. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca kesinleşmiş 18 yıl 3 ay 26 gün hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na sevki sağlanmıştır" denildi. - BİNGÖL