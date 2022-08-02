Bingöl 3. sayfa haberleri: Genç öğretmen tatil için geldiği memleketindeki Köprüçay'da hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl 3. sayfa haberleri: Genç öğretmen tatil için geldiği memleketindeki Köprüçay'da hayatını kaybetti

Bingöl 3. sayfa haberleri: Genç öğretmen tatil için geldiği memleketindeki Köprüçay'da hayatını kaybetti

Bingöl haberi: Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği Köprüçay'da akıntıya kapıldıktan sonra cesedi bulunan gencin tatil için memleketi Antalya'ya geldiği ve İstanbul'da sınıf öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

 - Güncelleme:

Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği Köprüçay'da akıntıya kapıldıktan sonra cesedi bulunan gencin tatil için memleketi Antalya'ya geldiği ve İstanbul'da sınıf öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş ilçesinden akrabası olan arkadaşlarıyla piknik yapmak için mahalleye gelen Mehmet Özdemir (28), serinlemek için Köprüçay'a girdi. Genç, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ve Side Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince yapılan aramada, Özdemir'in cansız bedeni, suya girdiği noktadan 700 metre ileride bulundu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Özdemir'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç öğretmenin sınıf öğretmeni olarak İstanbul'da görev yaptığı ve tatil için memleketi Antalya'ya gediği öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat İstanbul Karabük Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title