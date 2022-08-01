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Binanın çatısında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Binanın çatısında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çevrede toplanan vatandaşlar ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 12. Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yangın sırasında sokağa dökülerek, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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