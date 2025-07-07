Bina inşaatında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir bina inşaatında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binanın çatı katında kalıp tahtaları alev alarak yandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenlerle çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri paniğe neden olan yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda binada hasar oluştu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN