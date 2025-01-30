Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısının ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması üzerine 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından soruşturma başlatıldı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ TUTUKLANDI, 2 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşad Oğuz'un ifadelerinin savcılık tarafından alınması yönünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. Savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Suat Toktaş tutuklanırken, Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

SEDA SELEK VE SERHAN ASKER SERBEST BIRAKILMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve söz konusu programın moderatörü Seda Selek öğle saatlerinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Selek ve Serhan Asker yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek hakkında soruşturma başlatmıştı. Üç isim dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Ardından Halk TV yönetimi bir açıklama yayınlayarak söz konusu telefon görüşmesini Kürşad Oğuz'un kayda aldığını, yayınlama kararının da Suat Toktaş'a ait olduğu duyurdu. Açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz'u da ifadeye çağırdı. Suat Toktaş, Kürşat Oğuz ve Barış Pehlivan ifadelerinin ardından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.