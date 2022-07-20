Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat sonrası tarlada kalan anızların bilinçsizce yakılması nedeniyle başlayan yangında 200 dekar alan siyaha büründü. Denizli'nin Çivril ilçesinde hasat sonrası tarlada kalan anızların bilinçsizce yakılması nedeniyle başlayan yangında 200 dekar alan siyaha büründü. Çivril ilçesi e bağlı Sarılar Mahallesi'nde hasat sonrası kalan anızları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Kontrolden çıkan anız yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevredeki diğer arazilere de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak Çivril'de görev yapan itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle güçlükle müdahale edilen anız yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. 200 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü anız yangınıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Sarılar Denizli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bilinçsizce yakılan anız 200 dekar alanı siyaha bürüdü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.