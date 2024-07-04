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Bilim İnsanı Canan Dağdeviren'in Babaannesi Hayatını Kaybetti

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Ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren'in 86 yaşındaki babaannesi İpek Boztepe, solunum yetmezliği sebebiyle hastanede hayatını kaybetti. Boztepe'nin cenazesi yarın defnedilecek.

Bilim insanı Canan Dağdeviren'in 86 yaşındaki babaannesi İpek Boztepe, solunum yetmezliği sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü bilim insanı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren'in 86 yaşındaki babaannesi İpek Boztepe hayatını kaybetti. 3 gün önce solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Boztepe'nin bugün ölüm haberi geldi. 5 çocuk sahibi Boztepe'nin cenazesi yarın saat 16.00'da Körfez Cemevi'nde alınarak Sivas İmranlı Kapıkaya'da Aile mezarlığında defin edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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