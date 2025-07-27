Bilecik'teki Yangında Camii İçindeki Hasar Dikkat Çekti

Bilecik'teki Yangında Camii İçindeki Hasar Dikkat Çekti
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Bilecik'te çıkan orman yangınlarında Kaşıkçı köyündeki camide dışarıda meydana gelen büyük tahribata rağmen içerideki halı ve Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi dikkat çekti.

Bilecik'te çıkan orman yangınlarında kül olan Kaşıkçı köyünün camisinin içine hiçbir şey olamaması şaşırttı. Rahle üzerindeki sayfaları açık Kur'an-ı Kerim'den halısına kadar hiç bozulmayan caminin içi görüntülendi.

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangınlarda Osmaneli ilçesine bağlı Kaşıkçı köyünde büyük tahribat oluşmuştu. Alevlerin ulaştığı köyde birçok ev kül olurken, onlarca hayvan yanarak telef olmuştu. Evleri yanan mahalleli AFAD tarafından köyün yakınına kurulan konteyner evlere yerleşti.

Köyde diğer yapılar gibi hasar alan mahalle camiinin içi ise görenleri şaşırttı. Dışı ve kubbeleri yanan ve kül olan caminin içerisindeki halıların bile bozulmaması şaşırttı. Kapısı kilitlenen caminin içi camdan görüntülendi. Rahle üzerindeki sayfaları açık Kur'an-ı Kerim'den avizesine kadar hiçbir şey olmaması şaşırttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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