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Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Muzaffer A.'nın kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Yaralı tedavi altına alındı.

Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan karayolları istikametine seyir halindeki Muzaffer A., idaresindeki 11 BC 336 otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 11 ABU 647 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 11 ABU 647 plakalı araç önündeki 11 S 1432 plakalı araca çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 BC 336 otomobil sürücüsü Muzaffer A. yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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