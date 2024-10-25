Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik merkezde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Motosikletin otomobile çarpması sonucu devrilen motosiklet, park halindeki başka bir araca da çarparak durabildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te biri park halinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı Yaşayan Şehir Müzesi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bulvar üzerinden kent merkezine seyir halindeki Mert Y. idaresindeki 11 ACC 692 plakalı motosikleti, önünde seyreden ve Uzun Sokak dönüş yapan Şinasi B. idaresindeki 11 AG 809 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet kayarak park halindeki 54 AKB 769 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mert Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Merkez Motosiklet Güvenlik 3-sayfa bilecik trafik Yaşam Kaza

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.