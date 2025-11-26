Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren Şantiyesinde Kamyon Devrildi: 1 Ağır Yaralı

Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde 15 metre yükseklikten devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bilecik-Eskişehir karayolu Ahmetpınar Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İç-Taş YHT şantiyesinde şoför olarak çalışan Ahmet Anbar'ın (51) kullandığı 06 BN 7953 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 15 metre yükseklikten aşağı devrildi. Kazada Ahmet Anbar ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. - BİLECİK