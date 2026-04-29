Bilecik'te yönlendirme levhaları düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yönlendirme levhaları düzenlendi.

Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bozüyük-Tavşanlı il yolu üzerinde yönlendirme levhalarına ilişkin düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Kütahya istikametinden Bursa yönüne seyahat eden vatandaşların navigasyon kullanımı sırasında Dodurga beldesi içerisindeki tali yollara yönlendirildiği tespit edildi. Durum üzerine Karayolları Şefliği ile gerekli görüşmeler yapılarak konu bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Bozüyük Karayolları ekipleri tarafından Bozüyük-Tavşanlı il yolu güzergahında gerekli yönlendirme levhaları yerleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, düzenleme ile birlikte sürücülerin ana güzergah üzerinde doğru yönlendirilmesinin sağlandığını bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı