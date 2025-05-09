Bilecik'te Yaşlı Adam Hastaneye Gitmeden Önce Hayatını Kaybetti
Bilecik'te, hastanede yatan eşini ziyarete gitmek için hazırlanan 76 yaşındaki Nazmi Soluk, lavaboda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüm müdahalelere rağmen talihsiz adamı kurtaramadı.
Bilecik'te hastanede yatan eşini ziyarete gitmek için hazırlanan yaşlı adam banyoda hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde ikamet eden Nazmi Soluk (76), hastanede yatan eşini ziyarete gitmek için hazırlandığı sırada lavaboya girdi. Bir daha ses gelmeyince evde bulunan bakıcısı hemen kapıyı açtı. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Nazmi Soluk'un hastanede yatan eşini görmek için hazırlık yaptığı, ancak kalbine yenik düştüğü öğrenildi. - BİLECİK