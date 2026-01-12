Haberler

Bilecik'te araçtan binlerce makaron çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda bir araçta 10 bin adet dolu makaron ve bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, tütün mamulü imalatı ve satışı yaparak Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet eden şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 bin adet dolu makaron ile bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
