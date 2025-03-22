Bilecik'te Yankesicilik Olayı Hızla Çözüldü

Bilecik Merkez Kapalı Pazar alanında meydana gelen yankesicilik olayı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından hızla çözüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez'de bulunan kapalı pazar alanında iki vatandaşın yankesicilik yöntemiyle paralarının çalınması olayıyla ilgili, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen üç şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin profesyonel yankesicilik yöntemleri kullanarak mağdurları hedef aldıkları belirlendi. Emniyet yetkililerinin hassas çalışmaları ve koordinasyonu sayesinde şahıslar tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BİLECİK