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Bilecik'te Yangında Yaşlı Adam Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik'te Yangında Yaşlı Adam Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı
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Bilecik'te 2 katlı bir evde çıkan yangında, evde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Ali Doğan yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi.

Bilecik'te 2 katlı bir evde çıkan yangında evde tek başına yaşanan 75 yaşındaki adamın vücudunda yanıklar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak üzerinde 2 katlı bir binanın ikinci katından dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi. Yangına ilk olarak 112 Acil Servis ekipleri ulaşırken, evde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Ali Doğan hemen dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangını söndürmek için müdahale ederken vücudunda yanıklar oluştu Ali Doğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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