Bilecik'te yakalama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu ve Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince 'Basit Yaralama' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'te hakkında 2 adet yakalama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerinden kaçamadı.
Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu ve Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince; 'Basit Yaralama' suçundan 5 ay 3 gün hapis cezası ile hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK