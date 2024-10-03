Bilecik'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü NAR-KO ekipleri, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 195 gün hapis cezası ile aranan bir şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.
Bilecik'te hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.
Son zamanlara soluksuz ara vermeden çalışan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü NAR-KO ekipleri "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan,195 gün hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlarca, tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK