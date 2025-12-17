Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bilecik'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin ele geçirildi.
Bilecik'te düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa