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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta ve 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ecstasy, kokain, esrar ve öğütücü aparat ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçlarından gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 araçta ve 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda ecstasy hap, kokain, esrar ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan grinder (öğütücü aparat) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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