Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde muhtelif miktarlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hassas terazi ve bong aparatı da bulundu. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucuya asla geçit vermeyeceğiz, halkımızın huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önde gelir" denildi. - BİLECİK

