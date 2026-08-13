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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan Eskişehir istikametine giden iki araçta ve şüphelilerin üzerinde çeşitli miktarda esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, uyuşturucu bulundurmak ve ticareti yapmak suçlarından gözaltına alındı.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'dan Eskişehir istikametine öncü-artçı şeklinde seyir halinde olan 2 araç takibe alındı. Ekipler tarafından durdurulan araçlarda ve araçlarda bulunan 2 şüpheli üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda çeşitli miktarda esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçları kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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