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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Bilecik'te Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir kişi gözaltına alındı, metamfetamin ele geçirildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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