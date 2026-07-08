Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 1 adet bong aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı