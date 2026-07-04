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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, metamfetamin ele geçirildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelinin üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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