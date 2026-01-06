Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa