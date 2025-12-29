Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Çalışma kapsamında muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİLECİK