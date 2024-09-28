Bilecik'te Uyuşturucu ile Mücadele Amacıyla Velilere NAR-KO Rehber Eğitimi Verildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce 30 öğrenci velisine 'NAR-KO Rehber Eğitimi' verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'Her şartta, her fırsatta uyuşturucuya hayır diyoruz' sloganı kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ekiplerce 'NAR-KO Rehber Eğitimi' verildi. Eğitimde toplum bireylerinin uyuşturucu madde ile hiç tanışmaması, uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve daha güçlü bir mücadele ortamı oluşturabilmek amaçlandı. - BİLECİK