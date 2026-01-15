Haberler

Bilecik'te yol kontrolünde aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te yol kontrolünde aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnhisar ilçesinde yol kontrolü sırasında hakkında hapis cezası bulunan Mehmet Ö. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yol kontrolü sırasında UYAP yakalama kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in İnhisar ilçesi Koyunlu yol ayrımı mevkiinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti sırasında Mehmet Ö. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan hakkında 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve UYAP yakalama kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 ay 15 gün hapis cezasına istinaden Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir
Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Çok büyük konuştu, yine yenildi

Yine yenildi! Giderek kovulmaya yaklaşıyor