Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi Erikli köyü yolu üzerinde meydana geldi. Dodurga'dan Erikli köyü istikametine seyir halinde olan Berat T. idaresindeki 67 AFN 966 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmet T. idaresindeki 11 AAL 236 plakalı pikap çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 67 AFN 966 plakalı otomobil sürücüsü Berat T. ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Tarık A. ile Mücahit Alperen D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK