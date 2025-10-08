Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda Gülüme Köyü mevkiinde meydana geldi. Vezirhan istikametine seyir halindeki E.K. idaresindeki 11 ABP 304 plakalı otomobil, bir benzin istasyonundan yola çıkan S.Y. idaresindeki 07 ABL 594 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü S.Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
