Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda Gülüme Köyü mevkiinde meydana geldi. Vezirhan istikametine seyir halindeki E.K. idaresindeki 11 ABP 304 plakalı otomobil, bir benzin istasyonundan yola çıkan S.Y. idaresindeki 07 ABL 594 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü S.Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK