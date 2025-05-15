Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te aniden şerit değiştiren otomobile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeki 34 MCJ 635 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet Ç., İstasyon Mahallesine geldiğinde sola U dönüşü yapmaya çalışan Hüseyin E. idaresindeki 11 AAV 040 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, aza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BİLECİK