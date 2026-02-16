Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 34 EBH 944 plakalı motosiklet devrildi, sürücü Mustafa G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak devrilen motosiklette 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Yeşilçimen Köyü 150-03 Pamukova-İznik Devlet Karayolu üzerinde Mustafa G. idaresindeki 34 EBH 944 plakalı motosiklet, Osmaneli istikametinden İznik istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa G., olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK