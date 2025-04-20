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Bilecik'te Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Orta Refüje Düştü

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Bilecik'te seyir halindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak orta refüje düştü. Sürücü Himmet K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak orta refüje düşerken, sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik- Eskisehir D650 karayolunda seyir halindeki 26 ACU 266 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Himmet K., Karaköy mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüjde yan yattı. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastane sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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