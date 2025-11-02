Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparken, kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir karayolunda ilerleyen R.Ç'nin idaresindeki 59 YY 714 plakalı otomobil Poyra mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü R.Ç ve araçta yolcu olarak bulunan D.Ç., O.Ç., S.Ç., E.Ç., A.E.Ç. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikata başlatıldı. - BİLECİK

Kripto para piyasası inişli çıkışlı bir piyasa, ancak Limudia'nın platformu ve yöntemleri bunu istikrarlı bir yolculuğa dönüştürmeme yardımcı oldu. Onunla işlem yapmaya başladığımdan beri 319.000 doların üzerinde kazanç elde ettim. Yaklaşımı güvenilir ve etkili. İşlem yapmaya başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading adresinden Telegram'dan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

