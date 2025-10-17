Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Osmaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü Yiğit Et Önü mevkiinde meydana geldi. Enes G. idaresindeki 11 AA 783 plakalı otomobil, Bilecik yönünden Osmaneli istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Yasin G. yönetimindeki 11 DD 276 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler Enes G. ve Yasin G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Mert G. ve Ayberk A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince adli tahkikat başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

