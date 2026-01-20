Haberler

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik ili merkez ilçesi Gülümbe rampaları mevkiinde dün gece trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah K. idaresindeki 34 CCC 387 plakalı otomobil, Vezirhan istikametine seyir halindeyken, Ali T. yönetimindeki 11 UA 697 plakalı otomobilin sol arka tarafından çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

Konya'da şaşırtan boşanma davası: Hakimin verdiği karar çok tartışılır
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor
Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı

Konya'da şaşırtan boşanma davası: Hakimin verdiği karar çok tartışılır
Trump'tan 'Barış Kurulu'na katılmayı reddeden Macron'a tehdit

Sen misin teklifini reddeden! Trump, Macron'u açık açık tehdit etti
Komşu ziyaretinden dönerken adımını ölüme attı

Komşudan dönerken adımını ölüme attı