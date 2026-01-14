Bilecik'te otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre dün gece, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Borcak Köyü yolunda trafik kazası meydana geldi. Faruk Ç. idaresindeki 35 CEE 13 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araç sürücüsü Faruk Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK