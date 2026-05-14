Bilecik'te iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Osmaneli ilçesinde iki tırın çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Berkay D. yönetimindeki tır, diğer tırı sollarken kontrolden çıktı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesi Kızılöz Köyü mevkiinde D-650 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pamukova istikametinden Bilecik yönüne seyir halinde olan Berkay D. idaresindeki 34 PDE 751 plakalı çekici tır, aynı yönde ilerleyen ve sürücülüğünü İrfan H.'nin yaptığı NP 107 MV plakalı çekici tırı sollamak istediği sırada kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tır, sollama yaptığı tıra çarptı. Meydana gelen kazada 34 PDE 751 plakalı tırın sürücüsü Berkay D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
