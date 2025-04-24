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Bilecik'te Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Bilecik'te Tır Çarpışması: 1 Yaralı
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Bilecik'te iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya-Bilecik- Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki A.D.'nin kullandığı 26 AGJ 364 plakalı tır yağmurun etkisiyle dorse kısmının makaslaması sonucunda yolun sol şeritinde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan tıra aynı istikamette seyreden H.Ö. idaresindeki 34 BF 9188 plakalı başka bir tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 26 AGJ 364 plakalı sürücü tır sürücüsü A.D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki araçta maddi hasar oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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