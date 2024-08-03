Bilecik'te terör örgütü propagandası yapma suçundan aranan şüpheli yakalandı
Bilecik'te terör örgütü propagandası yapma suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Bilecik'te terör örgütü propagandası yapma suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince; 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK