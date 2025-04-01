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Bilecik'te Tavuk Çiftliğinde Yangın

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, bölgedeki jandarma ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Neyse ki yangın sırasında hayvanların bulunmadığı bildirildi.

Bilecik'te tavuk çiftliğinde korkutan yangın

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ahmetler köyündeki bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alanın boş olduğu ve hayvanların bulunmadığı öğrenildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bilecik'te Tavuk Çiftliğinde Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - 3.Sayfa
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