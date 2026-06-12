Bilecik'te 'Lyrica' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik'te bir şahsın üzerinde 'Lyrica' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler gerçekleştirilen çalışmada şüpheli hareketler sergileyen bir şahıs aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 'Lyrica' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsa kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı