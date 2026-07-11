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Su tankeri bulundurmadan biçerdöver çalıştıran şahsa ceza

Su tankeri bulundurmadan biçerdöver çalıştıran şahsa ceza
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Bilecik'te hasat sırasında yangın tedbirlerine uymayarak su tankeri bulundurmadan biçerdöver çalıştıran şahsa 3 bin 705 TL idari para cezası kesildi.

Bilecik'te hasat sırasında yangın tedbirlerine uymayarak su tankeri bulundurmadan biçerdöver çalıştırdığı tespit edilen şahsa 3 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Örenköyü mevkiinde M.E.'ye ait tarlada denetim yapan ekipler, biçerdöver sahibi M.Ş.'nin hasat sırasında yangınlara karşı alınan tedbirler kapsamında bulundurulması zorunlu olan su tankerini bulundurmadan çalışma yaptığını belirledi. Yapılan tespit üzerine M.Ş.'ye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında 'Emre Aykırı Davranış' gerekçesiyle 3 bin 705 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı biçerdöverle hasat yapan üretici ve işletmecilerin belirlenen tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirtirken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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