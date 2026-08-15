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Osmaneli'de Tır Dorsesi Alev Aldı

Osmaneli'de Tır Dorsesi Alev Aldı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Lastik patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma olmadı, soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı.

Yangın, D-650 karayolunun Pamukova-Bilecik istikametinde, Selimiye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail S. yönetimindeki 54 AOE 949 plakalı tıra bağlı 54 ALR 148 plakalı dorsede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre, yangının, dorsenin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği değerlendirildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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