Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Vezirhan Gölpazarı karayolunda seyir halindeki 41 AVC 546 plakalı tır sürücüsü Halim Y. bir anda aracın direksiyon hakimiyettin kaybetti. Kontrolden çıkan tır yan yatarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü Halim Y. yaralandı. Hafif yaralanan sürücüsü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi yapıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.