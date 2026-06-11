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Seyir halindeki tır bir anda alev aldı

Seyir halindeki tır bir anda alev aldı
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Bilecik'te Bursa-İnegöl-Bozüyük kara yolunda seyir halindeki bir tırın motor kısmından yükselen alevler sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bilecik'te seyir halinde motor kısmından bir anda alevler yükselen tır cayır cayır yanarken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Bursa-İnegöl-Bozüyük kara yolu Mezit 11 mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 16 BZJ 168 plakalı tır sürücüsü Hayrettin Y. bir anda aracın motor kısmından dumanların çıktığı gördü. Sürücü araçtan çıkarken, bir süre sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı, tır cayır cayır yandı. Yangına itfaiye ekipleeri müdahale ederken, söndürülen araç kullanılmaz hale geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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