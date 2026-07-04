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Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından başlayan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. Sürücü kendini dışarı atarak kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç kül oldu.

Yangın, dün gece yarısı Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Katran Köyü'nden meydana geldi. Alınan bilgilere göre; İnhisar'dan Katran Köyüne seyir halindeki İ.D. idaresindeki 26 ACN 990 plakalı otomobil Katran Köyü yol ayrımına geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, sürücü kendini dışarı atarak kurtardı. Yangın sonrası araç adeta hurdaya dönerken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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